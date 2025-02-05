Аршавин оценил уровень новичка «Зенита» Луиса Энрике

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре Луиса Энрике. Бразилец отыграл 65 минут в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА.

«Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике – пока спокойненько. Где надо – отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается «взорваться». Крепкий и сильный.

По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее «прокидывает» своего защитника», – сказал Аршавин.