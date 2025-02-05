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Аршавин оценил уровень новичка «Зенита» Луиса Энрике

Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре Луиса Энрике. Бразилец отыграл 65 минут в матче Зимнего кубка РПЛ против ЦСКА.

«Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике – пока спокойненько. Где надо – отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается «взорваться». Крепкий и сильный.

По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее «прокидывает» своего защитника», – сказал Аршавин.

  • Энрике перешел в «Зенит» в январе.
  • Петербуржцы заплатили за 24-летнего форварда 33 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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05.02.2025 22:43
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Комментарии (7)
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FCSpartakM
1738786647
Вообще ничего не показал, зачем давать оценку
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FROLL007
1738813157
Пока уверенность в его игре чувствуется.
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Каратель помойников
1738825526
Вот с весны и будем смотреть что за гусь этот Энрике.а вотвылыкый ихрок чипсавин делает выводы по одной таварке..
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Вальдемар Запашный
1738831128
Пока ничего не показал, тёмная лошадка.
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Прокс
1738852485
Бубнов пусть даёт оценки ТТД Ильича,заранее,хоть поржу над картавой свинюшкой!!!!в очередной раз!!!!
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