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  • В «Енисее» объяснили, как Глушаков попал в команду: «Удачно проходил мимо»

В «Енисее» объяснили, как Глушаков попал в команду: «Удачно проходил мимо»

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков подтвердил нахождение Дениса Глушакова в расположении команды.

– Денис находится в Турции со своей супругой, он попросил потренироваться с «Енисеем». С утра он поучаствовал в тренировке, в игровом упражнении 10 на 10. Я не попал в состав, Денис меня вытеснил.

У нас травмированы два футболиста, с Денисом получилось как раз набрать состав на две команды. Можно сказать, что Глушаков удачно проходил мимо, так и попал к нам (смеется).

– Как мастер выглядел на тренировке?

– Хорошо. Желание большое, видно, что он бы еще поиграл. По-моему, он даже забил гол с добивания.

– Допускаете, что после такого клуб может подписать с ним контракт?

– На данный момент Денис просто попросил потренироваться для поддержания формы. О контракте пока речи не идет. Мы не проговаривали конкретный срок его нахождения с нами, он попросил несколько дней, а дальше посмотрим.

– Если дело дойдет до подписания контракта, Денис может вам помочь?

– Сложно сказать. Посмотрим, в каком он состоянии, а там будем думать. У нас более молодые футболисты на этой позиции, не хочется кого-то убирать.

– А в тренерский штаб?

– Сейчас там тоже заняты все вакансии, хотя такой опытный мастер может принести много пользы.

  • Глушаков ранее покинул «Химки» – клуб расторг с ним контракт.
  • «Енисей» выступает в Первой лиге и занимает там 10-е место.
  • Жена Глушакова – футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.

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Источник: «Матч ТВ»

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05.02.2025 20:00
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Комментарии (1)
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Cleaner
1738777740
Хитрый Глушаков "случайно" оказался в Турции именно там, где проходят сборы Енисея. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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