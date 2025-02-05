Газизов одним словом описал скандальное заявление Кокорина о РПЛ

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне работающий в махачкалинском «Динамо», отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«У нас чемпионат довольно-таки сильный. А то, что Саша сказал, – набирает больше просмотров. Я называю это «хайпанул».

Не думаю, что под этими словами что-то есть нормальное и глубокое», – сказал Газизов.