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  • Газизов одним словом описал скандальное заявление Кокорина о РПЛ

Газизов одним словом описал скандальное заявление Кокорина о РПЛ

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне работающий в махачкалинском «Динамо», отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«У нас чемпионат довольно-таки сильный. А то, что Саша сказал, – набирает больше просмотров. Я называю это «хайпанул».

Не думаю, что под этими словами что-то есть нормальное и глубокое», – сказал Газизов.

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Источник: «РБ Спорт»

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05.02.2025 19:03
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Комментарии (3)
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Cleaner
1738777508
Не думаю, что в Кокорине что-то есть нормальное и глубокое», – сказал Газизов.
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VVM1964
1738780555
Да вы сами больше эту тему и раздуваете - сказал и сказал, проехали и забыли !!! (((...
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crf575757
1738813869
Что вы всё высказывание этого олигофрена муссируете! Забудьте уже!
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