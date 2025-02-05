Пьянич ответил, останется ли он в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о своих планах на будущее. У 34-летнего футболиста в конце сезона истекает контракт с московским клубом.

«Мой контракт с ЦСКА действительно истекает в конце сезона. Но есть опция продления на еще один год. Давайте посмотрим, как все будет складываться дальше. Сейчас все мои мысли только о ЦСКА. Вернемся к вопросу о новом контракте после окончания сезона.

Я счастлив в ЦСКА, и мне очень нравится Москва, поэтому посмотрим, как все сложится дальше», – сказал Пьянич.