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Пьянич ответил, останется ли он в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о своих планах на будущее. У 34-летнего футболиста в конце сезона истекает контракт с московским клубом.

«Мой контракт с ЦСКА действительно истекает в конце сезона. Но есть опция продления на еще один год. Давайте посмотрим, как все будет складываться дальше. Сейчас все мои мысли только о ЦСКА. Вернемся к вопросу о новом контракте после окончания сезона.

Я счастлив в ЦСКА, и мне очень нравится Москва, поэтому посмотрим, как все сложится дальше», – сказал Пьянич.

  • Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента в сентябре.
  • Он провел за московский клуб 11 матчей и сделал 1 голевой пас.

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Источник: «РБ Спорт»

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05.02.2025 12:20
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Комментарии (8)
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1738748479
ПОка от тебя толку мало,и особых перспектив на иное не видно.
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Борис34684
1738751348
Пока ничего не получается у этого парня, тормозит игру.
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Цугундeр
1738751443
"— Для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть. "(Дикий прапор)
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Mirak92
1738756835
Хромая кобыла
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Бывалый1488
1738761304
Это не он тормозит игру, а игроки тормоза под которых он играет. Пьянич распасовщик и нужны хорошие нападающие. Его для этого и брали в команду. А те кто ждут от него кучи голов и говорят что он не о чем, видимо сами не о чем.
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zigbert
1738764901
В конце сезона все будет предельно ясно насколько он будет полезен команде. А так видно что игрок опытный.
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vvv123
1738767401
Вчера морда у Пьянича была, как у алкаша без опохмелки!
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