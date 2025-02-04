Овчинников – о российском гражданстве Малкома: «Я же не тупой баобаб, чтобы считать его соотечественником»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о наличии гражданства РФ у экс-вингера «Зенита» Малкома, выступающего сейчас за саудовский «Аль-Хиляль».

«Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не совсем тупой! Я не баобаб.

Очень негативно отношусь к такой выдаче российских паспортов. Уверен, что в клубах на 99% относятся к этому вопросу по-другому, понятно почему.

Бесит их отношение к российскому футболу. Сначала эти иностранцы бегают, как шeлковые мармеладки, а потом начинают пальцы веером разводить. Когда их сытно накормят, они начинают борзеть. Они все такие на 90%.

Систему с иностранцами надо делать пожeстче. Почему решили, что они должны ехать в Россию играть только за супер большие деньги.

Но это не суперфутболисты мирового масштаба. Добротные, но не более. На своих мы так деньги не тратим», – заявил Овчинников.