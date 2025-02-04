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  • Овчинников – о российском гражданстве Малкома: «Я же не тупой баобаб, чтобы считать его соотечественником»

Овчинников – о российском гражданстве Малкома: «Я же не тупой баобаб, чтобы считать его соотечественником»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о наличии гражданства РФ у экс-вингера «Зенита» Малкома, выступающего сейчас за саудовский «Аль-Хиляль».

«Да какой Малком россиянин! Не считаю его за своего соотечественника. Я же не совсем тупой! Я не баобаб.

Очень негативно отношусь к такой выдаче российских паспортов. Уверен, что в клубах на 99% относятся к этому вопросу по-другому, понятно почему.

Бесит их отношение к российскому футболу. Сначала эти иностранцы бегают, как шeлковые мармеладки, а потом начинают пальцы веером разводить. Когда их сытно накормят, они начинают борзеть. Они все такие на 90%.

Систему с иностранцами надо делать пожeстче. Почему решили, что они должны ехать в Россию играть только за супер большие деньги.

Но это не суперфутболисты мирового масштаба. Добротные, но не более. На своих мы так деньги не тратим», – заявил Овчинников.

  • Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
  • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
  • Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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Источник: Legalbet

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04.02.2025 14:02
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Комментарии (14)
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fakeid
1738669408
и когда это малком борзел? чё за хрень несёт овчинников? малком наоборот от сезона к сезону набирал обороты, и когда в итоге стал лучшим бомбардиром и признан лучшим игроком чемпионата - отблагодарил зенит финансово, с лихвой отбив свой трансфер. и вторую зиму приезжает на сборы зенита пообщаться с друзьями. + теперь он захотел окончательно вернуться в зенит, который точно не сможет платить ему столько же, сколько арабы. но он всё равно согласен. передайте овчинникову, что он всё-таки тупой баобаб. и хряк в душе.
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NewLife
1738669892
"Я же не тупой баобаб"))) А справка есть ?))))
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WILDLING_HRUNDEL
1738671216
Так нас и узбеки с таджиками соотечественники с российским паспортом которые!) раньше в паспорте СССР было прописано русский, сейчас все россияне!
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Cleaner
1738671728
Овчинников, у тебя в соотечественниках какающий на всех Кокорин...(((
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Айболид
1738672181
"Они все такие на 90%." (с) Так "все" или 90% , небаобаб ?
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Тинез Розоп
1738672754
Где Тимотя со своими баобабами?…
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Номэд
1738675044
Питорчане значит почти все баобабы!
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Plyash
1738678060
Овчинников,ну ты прямо "пророк в отечестве своём".
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subbotaspartak
1738678814
У тебя на баобаба гражданства нет.
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FROLL007
1738684227
Был Боссом, стал ноющей тряпкой. Пуговкой от парток. )))))
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