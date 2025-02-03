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  • К «Зениту» присоединился защитник, игравший на прошлой неделе в ЛЧ

К «Зениту» присоединился защитник, игравший на прошлой неделе в ЛЧ

Защитник Ваня Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в «Црвене Звезде». Изначально ее срок был рассчитан до лета.

Словенец прибыл на сбор россиян в ОАЭ. 29 января Дркушич провел полный матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:0).

«Петербуржцы воспользовались правом досрочно вернуть словенца в расположение команды», – написал «Зенит».

  • Петербургский клуб выкупил защитника в августе и сразу же отдал его в аренду «Црвене Звезде».
  • В Сербии Дркушич забил 1 гол в 11 матчах.
  • Ваня – участник Евро-2024.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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03.02.2025 11:03
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Комментарии (1)
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vvv123
1738600188
На правый край обороны ставить некого. Вот и отозвали.
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