К «Зениту» присоединился защитник, игравший на прошлой неделе в ЛЧ

Защитник Ваня Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в «Црвене Звезде». Изначально ее срок был рассчитан до лета.
Словенец прибыл на сбор россиян в ОАЭ. 29 января Дркушич провел полный матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:0).
«Петербуржцы воспользовались правом досрочно вернуть словенца в расположение команды», – написал «Зенит».
- Петербургский клуб выкупил защитника в августе и сразу же отдал его в аренду «Црвене Звезде».
- В Сербии Дркушич забил 1 гол в 11 матчах.
- Ваня – участник Евро-2024.