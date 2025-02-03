К «Зениту» присоединился защитник, игравший на прошлой неделе в ЛЧ

Защитник Ваня Дркушич вернулся в «Зенит» из аренды в «Црвене Звезде». Изначально ее срок был рассчитан до лета.

Словенец прибыл на сбор россиян в ОАЭ. 29 января Дркушич провел полный матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (1:0).

«Петербуржцы воспользовались правом досрочно вернуть словенца в расположение команды», – написал «Зенит».