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Бундеслига. «Байер» победил «Хоффенхайм» (3:1)

В матче 20-го тура Бундеслиги «Байер» дома победил «Хоффенхайм» со счетом 3:1.

В первом тайме у леверкузенцев отличились Виктор Бонифаци на 15-й минуте и Жереми Фримпонг на 19-й.

После перерыва еще один гол у хозяев забил Патрик Шик на 51-й минуте.

Вскоре был удален с поля за вторую желтую карточку защитник «Байера» Алехандро Гримальдо, и «Хоффенхайм» смог уйти от разгрома. На 62-й минуте у гостей отличился Джифт Орбан.

«Байер» идет 2-м в Бундеслиге с 45 очками после 20 матчей. Беспроигрышная серия леверкузенцев в чемпионате достигла 18 игр подряд.

«Хоффенхайм» занимает 15-ю позицию с 18 баллами.

Германия. Бундеслига. 20-й тур

Байер – Хоффенхайм – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бонифаци, 15; 2:0 – Фримпонг, 19; 3:0 – Шик, 51; 3:1 – Орбан, 62.

Удаление: Гримальдо, 61 – нет.

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Источник: «Бомбардир»

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02.02.2025 21:27
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