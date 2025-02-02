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Бубнов проанализировал трансферы «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о новичках красно-белых.

«Приглашение игрока уровня итальянской Серии А – это крутой трансфер в нынешних реалиях. Переход Ивана Илича будет однозначно усилением средней линии «Спартака».

Пока единственный минус заключается в травматичности игрока. Возможно, именно это стало причиной, почему в «Торино» решили избавиться от 23-летнего футболиста одной из ведущих сборных Европы.

К трансферу Илича наверняка приложил руку Деян Станкович. С земляком ему будет легче найти общий язык. Пока тренер «Спартака» хорошо зарекомендовал себя в деле приглашения иностранных футболистов. Есть вопросы только к подписанию Миенти Абены.

Если состоится ещe и переход Пабло Солари, который, как говорят, уже в ближайшее время вылетит в Москву, то это будет просто отличная трансферная кампания для «Спартака».

Показатели аргентинца за «Ривер Плейт» говорят сами за себя. Практически в каждом втором матче он отмечался результативными действиями. Абы кого с улицы не берут играть в гранд южноамериканского футбола. Ещe один забивной форвард в пару к Угальде не помешает.

У Ильи Помазуна имеется большой опыт выступления в МИР РПЛ. Три предыдущих сезона он провeл в «Урале», где был одним из тех, кто долгое время позволял клубу из Екатеринбурга сохранять прописку в элите российского футбола. Также голкипер приглашался в сборную, и даже за неe выступал, что красноречиво говорит о его уровне.

Помазун объективно сильнее всех молодых голкиперов ЦСКА. По физическим данным он также однозначно превосходит и Акинфеева. Илья мощный вратарь, высокий, просто тренеры «красно-синих» отдавали предпочтение Игорю. Поэтому он долгое время и скитался по арендам.

Трансфер Помазуна пойдeт на пользу «Спартаку». Максименко придeтся попотеть, чтобы выдержать конкуренцию. Они приблизительно одного уровня вратари. Илье только 28 лет, он ещe может прогрессировать. Однозначно хорошее приобретение.

Безусловно, переход Ильи будет иметь определeнную подоплeку в связи с принципиальным соперничеством двух московских команд. Наверняка фанаты красно-белых не будут считать вратаря предателем, ведь он мало играл за ЦСКА, скитаясь по арендам.

А вот болельщикам армейцев должно быть обидно. У них могут возникнуть вопросы к руководству, не сохранившему талантливого воспитанника. Акинфееву уже 38 лет. Играть бесконечно он не сможет, да и травмы, не дай бог, никто не отменял. А за его спиной сейчас нет сменщика уровня Помазуна. Они ещe молодые и «дохлые».

Команда явно собирается бороться за чемпионство. «Спартаку» хочется только порекомендовать довести все трансферы до конца как можно быстрее. До старта весенней части чемпионата остаeтся не так много времени, а новичкам ещe нужно адаптироваться к новой обстановке», – написал Бубнов.

  • «Спартак» объявил о переходе вратаря Ильи Помазуна из ЦСКА сегодня.
  • Трансфер полузащитника Ивана Илича из «Торино» и вингера Пабло Солари из «Ривер Плейта» официально еще не подтверждены.

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Источник: Sportbox.ru

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02.02.2025 15:28
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Комментарии (10)
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WILDLING_HRUNDEL
1738500507
Залечат травмы за пару лет и домой с неустойками) позорные сделки как всегда
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...короче
1738501591
...сладко спел, а там видно будет...
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FROLL007
1738502373
Илич усилит лазарет, Солари середняк, а Помазун будет ловить бабочек, в обороне ведь проходной двор. В общем снова мантры завыли, а в конце сезона захрюкают с 6 места.
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FWSPM
1738502801
Спартак будет разрывать к гадалке не ходи...у газовых уже коленки трясутся))
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Спартачище
1738505058
Болотная шваль заерзала шампиньонство к ховно юпилею под вопросом
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БАЗАРА НЕТ
1738508533
Через леомакс покупки
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Вальдемар Запашный
1738592108
Весна покажет: Кто кого купил и на кого променял. Спартак к столетию дутого клуПа сделает шикарный подарок бездомным!
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James--google
1738654893
Подонок и жопоголовая ****** червиченко старается нагадить везде, где появляется. Вряд ли это кому-нибудь интересно.
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