Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Булыкин объяснил, почему Кокорин оскорбил РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

«Я думаю, что обида его понятна, смог заиграть только в чемпионате Кипра. Я думаю, что этот чемпионат вообще в несколько раз ниже, чем чемпионат России.

Учитывая, что Кокорин вряд ли заиграет в РПЛ и вряд ли сюда вернется, поэтому такие высказывания. Он здесь и не проявил бы себя с таким отношением, какое у него.

Есть какая-то обида, поэтому он так и сказал», – считает Булыкин.

Новости по теме
Губерниев ответил Кокорину на слова, что РПЛ – говно: «Александр – известный спец по говну» 5
Мостовой – о словах Кокорина про РПЛ: «Не так выразился, но смысл правильный» 10
Николсон оценил уровень РПЛ после слов Кокорина 4
Источник: Vprognoze.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

31.01.2025 23:12
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 