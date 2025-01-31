Булыкин объяснил, почему Кокорин оскорбил РПЛ

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Я думаю, что обида его понятна, смог заиграть только в чемпионате Кипра. Я думаю, что этот чемпионат вообще в несколько раз ниже, чем чемпионат России.

Учитывая, что Кокорин вряд ли заиграет в РПЛ и вряд ли сюда вернется, поэтому такие высказывания. Он здесь и не проявил бы себя с таким отношением, какое у него.

Есть какая-то обида, поэтому он так и сказал», – считает Булыкин.