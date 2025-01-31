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Игрок «Спартака» заявил, что он находится на дне

Защитник «Спартака» Миенти Абена высказался о недостаточном количестве игровой практики.

«Чтобы стать игроком стартового состава, нужно самому усердно работать и прикладывать усилия. Это всe, что ты можешь сделать. Конкуренция за место в стартовом составе хорошая. Мне это нужно, я становлюсь более голодным до игры. Для меня это даже лучше. Я пришел сюда и столкнулся с определенными сложностями, сейчас я адаптируюсь к ним. Я на дне, и единственный путь – наверх.

Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Исходя из моего уровня и того, что я могу показывать, это так. Я очень самокритичен и всегда хочу становиться лучше. Мне еще многое предстоит показать людям, потому что я знаю – так и будет. Это придает мне мотивации.

Я приехал сюда один, без семьи. Адаптация – это долгий процесс, который мотивирует меня. Я пришел в «Спартак» не просто, чтобы отбывать номер, я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили. Это самая большая мотивация, что у меня есть», – сказал Абена.

  • 30-летний Абена провел в этом сезоне 10 матчей за «Спартак».
  • Московский клуб приобрел суринамца у «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро.
  • Сейчас Абена с командой на сборе в ОАЭ.

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Источник: «Р-Спорт»

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VVM1964
1738321740
"Сильный человек — это не тот, кто никогда не падал, а тот, кто всегда вставал после падения." (с) - ДОКАЗЫВАЙ !...
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Тинез Розоп
1738322373
Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!..
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