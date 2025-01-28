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  • Новые детали экспертизы для «Локомотива» по резонансному интервью Дзюбы

Новые детали экспертизы для «Локомотива» по резонансному интервью Дзюбы

Стали известны подробности анализа осеннего интервью Артема Дзюбы для «Матч ТВ».

Эксперты отказались признавать его полностью негативным по отношению к «Локомотиву», который заказывал исследование.

«По версии специалистов, проводивших исследование по интервью Дзюбы, многие его высказывания о клубе и некоторых сотрудниках (например докторе Игоре Калюжном, шеф-поваре Артуре, тете Верочке с базы) «обладают «исключительно положительными коннотациями».

При этом, согласно экспертизе, рассказы Дзюбы о Леонченко или, например, Галактионове, сплошь негативные. Эксперты отметили, что среди негативных (по рассказу Дзюбы) персонажей лишь Галактионова Артeм называет по имени и отчеству.

Сейчас исследование находится уже на рассмотрении экспертов РФС. Однако, дата заседания комиссии пока не назначена», – сообщил источник.

  • Дело рассмотрит комитет по этике РФС по обращению президента РПЛ Александра Алаева.
  • «Локомотив» подготовил экспертизу из 50 страниц по резонансному интервью бывшего игрока.
  • Форварду «Акрона» грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.

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Источник: «Мутко против»

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