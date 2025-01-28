Новые детали экспертизы для «Локомотива» по резонансному интервью Дзюбы

Стали известны подробности анализа осеннего интервью Артема Дзюбы для «Матч ТВ».
Эксперты отказались признавать его полностью негативным по отношению к «Локомотиву», который заказывал исследование.
«По версии специалистов, проводивших исследование по интервью Дзюбы, многие его высказывания о клубе и некоторых сотрудниках (например докторе Игоре Калюжном, шеф-поваре Артуре, тете Верочке с базы) «обладают «исключительно положительными коннотациями».
При этом, согласно экспертизе, рассказы Дзюбы о Леонченко или, например, Галактионове, сплошь негативные. Эксперты отметили, что среди негативных (по рассказу Дзюбы) персонажей лишь Галактионова Артeм называет по имени и отчеству.
Сейчас исследование находится уже на рассмотрении экспертов РФС. Однако, дата заседания комиссии пока не назначена», – сообщил источник.
- Дело рассмотрит комитет по этике РФС по обращению президента РПЛ Александра Алаева.
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- Форварду «Акрона» грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.