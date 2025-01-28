Новые детали экспертизы для «Локомотива» по резонансному интервью Дзюбы

Стали известны подробности анализа осеннего интервью Артема Дзюбы для «Матч ТВ».

Эксперты отказались признавать его полностью негативным по отношению к «Локомотиву», который заказывал исследование.

«По версии специалистов, проводивших исследование по интервью Дзюбы, многие его высказывания о клубе и некоторых сотрудниках (например докторе Игоре Калюжном, шеф-поваре Артуре, тете Верочке с базы) «обладают «исключительно положительными коннотациями».

При этом, согласно экспертизе, рассказы Дзюбы о Леонченко или, например, Галактионове, сплошь негативные. Эксперты отметили, что среди негативных (по рассказу Дзюбы) персонажей лишь Галактионова Артeм называет по имени и отчеству.

Сейчас исследование находится уже на рассмотрении экспертов РФС. Однако, дата заседания комиссии пока не назначена», – сообщил источник.