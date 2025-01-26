АПЛ. «Тоттенхэм» уступил «Лестеру» (1:2) и потерпел 6-е поражение в чемпионате в последних 7 матчах

В матче 23-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Лестеру» со счетом 1:2.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте усилиями Ришарлисона. «Лисы» отыгрались сразу после перерыва. На 46-й минуте отличился Джейми Варди, а на 50-й Билал Эль-Ханнус забил гол, оказавшийся победным для «Лестера».

Для «шпор» это 4-е поражение подряд в АПЛ и 6-е в последних 7 играх. За последние 10 матчей в чемпионате у «Тоттенхэма» 1 победа и 1 ничья при 8 поражениях.

Лондонцы занимают 15-е место в АПЛ с 24 очками после 23 матчей. «Лестер» покинул зону вылета. Клуб поднялся на 17-ю строчку с 17 баллами.

Англия. АПЛ. 23-й тур

Тоттенхэм – Лестер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 33; 1:1 – Варди, 46; 1:2 – Эль-Ханнус, 50.

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