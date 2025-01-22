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    Слот сказал, является ли «Ливерпуль» лучшей командой мира

    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после домашней победы над «Лиллем» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов высказался о положении своей команды.

    – Мы рады, что попали в восьмерку лучших. Таблица Лиги чемпионов ни о чем не говорит. Возможно, команда с 24-го места лучше команды с 16-го, но у команды с 16-го жеребьевка будет легче. Мы хотим занять первое место в таблице, но нам нужно подождать и посмотреть, даст ли это преимущество.

    Я как тренер впечатлен победой над «Лиллем» сильнее, чем люди на стадионе или у телевизоров. Я знаю, что они не проигрывали 21 матч подряд, они победили и «Реал», и «Атлетико», и сделали это без лучших игроков в мире. Только огромнейшее уважение.

    «Ливерпуль» – лучшая команда мира?

    – Нет. Я думаю, что у нас много качественных игроков, и игроки действительно много работают. Я могу назвать пять или шесть команд, которые также очень хороши.

    Каждая наша победа – с небольшой разницей в счете. Нам нужно много работать, чтобы побеждать. «Бавария» очень хороша, «Барса» обыграла «Бенфику» 5:4.

    • Голы у мерсисайдцев забили Мохамед Салах на 34-й минуте и Харви Эллиот на 67-й. У «Лилля» отличился Джонатан Дэвид на 62-й.
    • «Ливерпуль» лидириует на общем этапе ЛЧ с 21 очком после 7 матчей. Команда обеспечила себе выход в 1/8 финала.
    • «Лилль» занимают 11-ю позицию с 13 очками. Команда обеспечила себе выход в плей-офф, несмотря на поражение.

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    Источник: BBC

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