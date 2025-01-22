Слот сказал, является ли «Ливерпуль» лучшей командой мира

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после домашней победы над «Лиллем» (2:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов высказался о положении своей команды.

– Мы рады, что попали в восьмерку лучших. Таблица Лиги чемпионов ни о чем не говорит. Возможно, команда с 24-го места лучше команды с 16-го, но у команды с 16-го жеребьевка будет легче. Мы хотим занять первое место в таблице, но нам нужно подождать и посмотреть, даст ли это преимущество.

Я как тренер впечатлен победой над «Лиллем» сильнее, чем люди на стадионе или у телевизоров. Я знаю, что они не проигрывали 21 матч подряд, они победили и «Реал», и «Атлетико», и сделали это без лучших игроков в мире. Только огромнейшее уважение.

– «Ливерпуль» – лучшая команда мира?

– Нет. Я думаю, что у нас много качественных игроков, и игроки действительно много работают. Я могу назвать пять или шесть команд, которые также очень хороши.

Каждая наша победа – с небольшой разницей в счете. Нам нужно много работать, чтобы побеждать. «Бавария» очень хороша, «Барса» обыграла «Бенфику» 5:4.