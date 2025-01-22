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    • Шахин высказался о возможном увольнении из «Боруссии» после поражения от «Болоньи»

    Шахин высказался о возможном увольнении из «Боруссии» после поражения от «Болоньи»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после гостевого матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей» (1:2) назвал заслуженным проигрыш своей команды.

    «Заслуженное поражение, хотя мы знали, как будет развиваться игра: они будут глубоко атаковать, играть персонально. Мы использовали слишком много длинных передач. Характерно и то, как мы пропускали голы. Мы точно не планировали играть пассивно.

    Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды. Факт в том, что мы проиграли четыре раза подряд», – сказал Шахин.

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    Источник: официальный сайт «Боруссии Дортмунд»

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