Шахин высказался о возможном увольнении из «Боруссии» после поражения от «Болоньи»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после гостевого матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей» (1:2) назвал заслуженным проигрыш своей команды.
«Заслуженное поражение, хотя мы знали, как будет развиваться игра: они будут глубоко атаковать, играть персонально. Мы использовали слишком много длинных передач. Характерно и то, как мы пропускали голы. Мы точно не планировали играть пассивно.
Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды. Факт в том, что мы проиграли четыре раза подряд», – сказал Шахин.
- Гол у «Боруссии» забил Серу Гирасси на 15-й минуте с пенальти. У «Болоньи» отличились Тейс Даллинга на 71-й и Самуэль Айлинг на 72-й.
- «Боруссия Д» занимает 13-е место с 12 очками. «Болонья» с 5 баллами лишилась шансов на выход в плей-офф, несмотря на победу.