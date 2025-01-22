Шахин высказался о возможном увольнении из «Боруссии» после поражения от «Болоньи»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин после гостевого матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Болоньей» (1:2) назвал заслуженным проигрыш своей команды.

«Заслуженное поражение, хотя мы знали, как будет развиваться игра: они будут глубоко атаковать, играть персонально. Мы использовали слишком много длинных передач. Характерно и то, как мы пропускали голы. Мы точно не планировали играть пассивно.

Если смена тренера решит все проблемы – да не вопрос. Я несу ответственность за игру команды. Факт в том, что мы проиграли четыре раза подряд», – сказал Шахин.