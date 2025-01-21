Стало известно, когда Дркушич присоединится к «Зениту»

Младен Ратковица, агент центрального защитника Вани Дркушича, прояснил сроки возвращения игрока из «Црвены Звезды» в «Зенит».

«Он присоединится к команде после того, как завершит свои обязательства перед «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Это произойдет в начале февраля», – сказал агент.