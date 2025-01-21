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    Стало известно, когда Дркушич присоединится к «Зениту»

    Младен Ратковица, агент центрального защитника Вани Дркушича, прояснил сроки возвращения игрока из «Црвены Звезды» в «Зенит».

    «Он присоединится к команде после того, как завершит свои обязательства перед «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Это произойдет в начале февраля», – сказал агент.

    • Петербургский клуб выкупил защитника в августе и сразу же отдал его в аренду «Црвене Звезде».
    • В Сербии Дркушич забил 1 гол в 11 матчах.
    • «Црвена Звезда» проведет заключительную игру в ЛЧ 29 января против «Янг Бойз».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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