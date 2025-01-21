Стало известно, когда Дркушич присоединится к «Зениту»

Младен Ратковица, агент центрального защитника Вани Дркушича, прояснил сроки возвращения игрока из «Црвены Звезды» в «Зенит».
«Он присоединится к команде после того, как завершит свои обязательства перед «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов. Это произойдет в начале февраля», – сказал агент.
- Петербургский клуб выкупил защитника в августе и сразу же отдал его в аренду «Црвене Звезде».
- В Сербии Дркушич забил 1 гол в 11 матчах.
- «Црвена Звезда» проведет заключительную игру в ЛЧ 29 января против «Янг Бойз».