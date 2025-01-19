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    • Гвардиола – о контракте Холанда до 2034 года: «Я не верил в это!»

    Гвардиола – о контракте Холанда до 2034 года: «Я не верил в это!»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о заключении нового соглашения с Эрлингом Холандом.

    • Стороны продлили контракт до 2034 года.
    • По данным The Athletic, в новом контракте норвежского футболиста нет пункта об отступных.
    • Его новая зарплата – 500 тысяч фунтов в неделю + бонусы.

    «Когда Ферран Сориано рассказал мне о контракте с Холандом, я сказал: «Прости? Еще раз?».

    Конечно, я не мог в это поверить! Такого раньше никогда не случалось. Ферран сказал: «Я хочу убедить Эрлинга остаться на десяит лет!». И это произошло… Клуб, Эрлинг, его агент, семья – мы все этого хотели», – сказал Пеп.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    19.01.2025 17:52
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