Семин ответил, почему он одобрил трансфер Хвичи в «Локо» в 2019 году

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил, чем его подкупил Хвича Кварацхелия в 2019 году.

«Локо» арендовал Хвичу у «Рустави» в феврале 2019 года за 100 тысяч евро.

Летом того же года «Рубин» купил Кварацхелию у «Рустави» за 600 тысяч евро.

На этой неделе «ПСЖ» купил Хвичу у «Наполи» за 70 миллионов.

«Хвича очень талантливо себя проявлял в детско-юношеских командах. За ним какое-то определeнное время следил наш селекционер. Хвича подтвердил рекомендацию своих агентов.

Он отличался великолепной обводкой и техникой – она была исключительной. Поэтому мы его пригласили в «Локомотив», – сказал Сeмин.