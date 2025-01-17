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    «Ювентус» заинтересован в трех игроках «Аталанты»

    «Ювентус» интересуется тремя футболистами «Аталанты»: защитником Джорджо Скальвини, полузащитником Эдерсоном Лоуренсо и нападающим Матео Ретеги.

    Эдерсон не собирается продлевать контракт с бергамасками. Зимой его не продадут, однако летом это могло бы произойти. 25-летний бразилец обойдется в 60 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2027 года.

    В случае со Скальвини, неясно, сколько он будет стоить. Два года назад «Аталанта» не продала защитника за 35 миллионов евро – им интересовались «Интер» и «ПСЖ».

    Приобрести Ретеги будет сложнее всего, однако его все равно рассматривают как одного из возможных сменщиков Душана Влаховича, если тот покинет «Ювентус». Заплатить за футболиста придется не менее 65 млн евро, но «Аталанта» в любом случае вряд ли захочет его отпускать.

    • 21-летний Скальвини провел в этом сезоне 5 матчей за «Аталанту», 25-летний Эдерсон – 27 (2 гола, 1 передача), 25-летний Ретеги – 26 (15 голов, 4 передачи).
    • Transfermarkt оценивает их стоимость в 45, 50 и 35 миллионов евро соответственно.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    17.01.2025 11:58
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