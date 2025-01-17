«Боруссия» предлагает «МЮ» взять Рэшфорда в аренду

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и спортивный директор Себастьян Кель активно продвигают переход Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».
Новые переговоры уже состоялись, и «Боруссия Д» нацелена взять 27-летнего вингера в аренду.
Однако «Милан» также проявляет серьезный интерес и активно пытается оформить трансфер англичанина.
- Рэшфорд провел в этом сезоне 24 матча за манкунианцев, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.