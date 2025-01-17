«Боруссия» предлагает «МЮ» взять Рэшфорда в аренду

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин и спортивный директор Себастьян Кель активно продвигают переход Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

Новые переговоры уже состоялись, и «Боруссия Д» нацелена взять 27-летнего вингера в аренду.

Однако «Милан» также проявляет серьезный интерес и активно пытается оформить трансфер англичанина.