Клубы РПЛ претендуют на двух иранцев

Неназванные клубы РПЛ претендуют на иранских футболистов. По данным журналиста Ивана Карпова, в российской лиге могут появиться 21-летний защитник «Гол Гохара» Мехди Заре и 19-летний Реза Гандипур, принадлежащий «Пайкану».

Заре попадал в число футболистов сборной Ирана, но еще не играл за национальную команду. В этом сезоне провел 14 матчей за «Гол Гохар».

Гандипур выступает за «Малаван» на правах аренды и молодежную сборную Ирана. В этом сезоне сыграл за клуб 15 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.