Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Клубы РПЛ претендуют на двух иранцев

    Неназванные клубы РПЛ претендуют на иранских футболистов. По данным журналиста Ивана Карпова, в российской лиге могут появиться 21-летний защитник «Гол Гохара» Мехди Заре и 19-летний Реза Гандипур, принадлежащий «Пайкану».

    • Заре попадал в число футболистов сборной Ирана, но еще не играл за национальную команду. В этом сезоне провел 14 матчей за «Гол Гохар».
    • Гандипур выступает за «Малаван» на правах аренды и молодежную сборную Ирана. В этом сезоне сыграл за клуб 15 матчей, забил 5 голов, отдал 4 передачи.

    Новости по теме
    Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала об объективизации женщин на ТВ: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся»
    Гаджиев отреагировал на возможное назначение Семака главным тренером сборной России
    Литвинов сказал, кого в «Спартаке» мог бы сыграть актер Александр Петров 1
    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 