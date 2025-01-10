Дркушич прокомментировал досрочное возвращение в «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич подтвердил, что досрочно возвращается из аренды в «Зенит».

«Полагаю, ситуация предельно ясна. Российская лига сильнее сербской, «Зенит» борется за титул, и они хотят, чтобы я помог команде. И в «Црвене» я не так часто выходил на поле.

Так что вернуть меня сейчас – вполне нормальное решение», – сказал словенец.