Дркушич прокомментировал досрочное возвращение в «Зенит»

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич подтвердил, что досрочно возвращается из аренды в «Зенит».
«Полагаю, ситуация предельно ясна. Российская лига сильнее сербской, «Зенит» борется за титул, и они хотят, чтобы я помог команде. И в «Црвене» я не так часто выходил на поле.
Так что вернуть меня сейчас – вполне нормальное решение», – сказал словенец.
- Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
- Она будет прервана досрочно – футболист перейдет из сербского клуба в российский после окончания выступления белградцев на общем этапе Лиги чемпионов.
- В этом сезоне 25-летний словенец провел 11 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.