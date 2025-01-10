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    Дркушич прокомментировал досрочное возвращение в «Зенит»

    Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич подтвердил, что досрочно возвращается из аренды в «Зенит».

    «Полагаю, ситуация предельно ясна. Российская лига сильнее сербской, «Зенит» борется за титул, и они хотят, чтобы я помог команде. И в «Црвене» я не так часто выходил на поле.

    Так что вернуть меня сейчас – вполне нормальное решение», – сказал словенец.

    • Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
    • Она будет прервана досрочно – футболист перейдет из сербского клуба в российский после окончания выступления белградцев на общем этапе Лиги чемпионов.
    • В этом сезоне 25-летний словенец провел 11 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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