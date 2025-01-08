«Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» часть доходов от Суперкубка Испании

Директор «Мальорки» по бизнесу Альфонсо Диас сообщил, что клуб получит дополнительные деньги за участие в Суперкубке Испании.
Он не уточнил сумму, но Sport.es пишет, что «Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» по 200 тысяч евро из своих призовых.
Благодаря этому «Мальорка» гарантированно получит 1,3 миллиона евро. В предыдущем розыгрыше дополнительные выплаты от других участников турнира получила «Осасуна».
- Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии в период с 8 по 12 января.
- В 1/2 финала «Мальорка» встретится с «Реалом», а «Барселона» – с «Атлетиком».