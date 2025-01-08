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    • «Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» часть доходов от Суперкубка Испании

    «Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» часть доходов от Суперкубка Испании

    Директор «Мальорки» по бизнесу Альфонсо Диас сообщил, что клуб получит дополнительные деньги за участие в Суперкубке Испании.

    Он не уточнил сумму, но Sport.es пишет, что «Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» по 200 тысяч евро из своих призовых.

    Благодаря этому «Мальорка» гарантированно получит 1,3 миллиона евро. В предыдущем розыгрыше дополнительные выплаты от других участников турнира получила «Осасуна».

    • Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии в период с 8 по 12 января.
    • В 1/2 финала «Мальорка» встретится с «Реалом», а «Барселона» – с «Атлетиком».

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    Источник: Sport.es

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