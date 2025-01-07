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    «МЮ» заинтересовался датским вингером

    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к правому вингеру «Лечче» Патрику Доргу. Футболист сборной Дании уже несколько недель находится под наблюдением скаутов манкунианцев. В 20-летнем игроке также заинтересован «Наполи».

    Сообщается, что Милош Керкез из «Борнмута» и Нуну Мендеш из «ПСЖ» находятся выше Доргу в шорт-листе «МЮ» на позицию левого защитника, но их трансферы обойдутся дороже.

    • Доргу провел в этом сезоне 20 матчей за «Лечче», забил 3 гола.
    • Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    07.01.2025 16:41
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