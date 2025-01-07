«МЮ» заинтересовался датским вингером

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к правому вингеру «Лечче» Патрику Доргу. Футболист сборной Дании уже несколько недель находится под наблюдением скаутов манкунианцев. В 20-летнем игроке также заинтересован «Наполи».

Сообщается, что Милош Керкез из «Борнмута» и Нуну Мендеш из «ПСЖ» находятся выше Доргу в шорт-листе «МЮ» на позицию левого защитника, но их трансферы обойдутся дороже.