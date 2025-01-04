Журавель назвал лучший матч 2024 года

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель определил главный матч 2024 года.

«Матч года? «Краснодар» – «Динамо» (1:0). Я смотрел его от кромки поля, по ходу этого матча обе команды побывали чемпионами в реальном времени, а в итоге досматривали прямо на поле игру «Зенита», где всe и решилось.

Такая многослойная драма плюс трогательное прощание Матвея Сафонова перед отъездом в Париж делает этот матч главным для меня», – поделился Журавель.