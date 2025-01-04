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    Журавель назвал лучший матч 2024 года

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель определил главный матч 2024 года.

    «Матч года? «Краснодар» – «Динамо» (1:0). Я смотрел его от кромки поля, по ходу этого матча обе команды побывали чемпионами в реальном времени, а в итоге досматривали прямо на поле игру «Зенита», где всe и решилось.

    Такая многослойная драма плюс трогательное прощание Матвея Сафонова перед отъездом в Париж делает этот матч главным для меня», – поделился Журавель.

    • «Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» идет 5-м.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.01.2025 20:17
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