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    Нино готов позвать в «Зенит» игрока сборной Колумбии

    Защитник «Зенита» Нино рассказал, что несколько раз общался со своим бывшим партнером по «Флуминенсе» Джоном Ариасом после перехода в российский клуб.

    В прошлом году петербуржцы проявляли интерес к колумбийцу, но тот отказался от трансфера.

    «Я готов дать ему рекомендации [о «Зените»]. Ариас – фантастический игрок и человек. Если бы переход зависел от меня, то так бы и случилось. Но есть и другие факторы, которые имеют значение.

    Я разговаривал с ним несколько раз после ухода из «Флуминенсе». Если ему нужно знать о клубе, то я буду первым, кто ему о нем расскажет и поддержит его решение», – сказал Нино.

    • Контракт Ариаса с «Флуминенсе» рассчитан до лета 2026 года, и у него есть предложение о продлении соглашения. Сам футболист хотел бы выступать в Европе.
    • Летом предложение по трансферу Ариаса делал «Галатасарай», но «Флуминенсе» отказал турецкому клубу.
    • 27-летний игрок сборной Колумбии провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 51 матч, забил 14 голов, отдал 8 передач.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

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    Источник: Lance!

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    01.01.2025 20:05
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