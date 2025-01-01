Нино готов позвать в «Зенит» игрока сборной Колумбии

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что несколько раз общался со своим бывшим партнером по «Флуминенсе» Джоном Ариасом после перехода в российский клуб.

В прошлом году петербуржцы проявляли интерес к колумбийцу, но тот отказался от трансфера.

«Я готов дать ему рекомендации [о «Зените»]. Ариас – фантастический игрок и человек. Если бы переход зависел от меня, то так бы и случилось. Но есть и другие факторы, которые имеют значение.

Я разговаривал с ним несколько раз после ухода из «Флуминенсе». Если ему нужно знать о клубе, то я буду первым, кто ему о нем расскажет и поддержит его решение», – сказал Нино.