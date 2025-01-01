Нино готов позвать в «Зенит» игрока сборной Колумбии

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что несколько раз общался со своим бывшим партнером по «Флуминенсе» Джоном Ариасом после перехода в российский клуб.
В прошлом году петербуржцы проявляли интерес к колумбийцу, но тот отказался от трансфера.
«Я готов дать ему рекомендации [о «Зените»]. Ариас – фантастический игрок и человек. Если бы переход зависел от меня, то так бы и случилось. Но есть и другие факторы, которые имеют значение.
Я разговаривал с ним несколько раз после ухода из «Флуминенсе». Если ему нужно знать о клубе, то я буду первым, кто ему о нем расскажет и поддержит его решение», – сказал Нино.
- Контракт Ариаса с «Флуминенсе» рассчитан до лета 2026 года, и у него есть предложение о продлении соглашения. Сам футболист хотел бы выступать в Европе.
- Летом предложение по трансферу Ариаса делал «Галатасарай», но «Флуминенсе» отказал турецкому клубу.
- 27-летний игрок сборной Колумбии провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 51 матч, забил 14 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.