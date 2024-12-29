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    АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» (5:0) в гостях

    «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:5 в 19-м туре чемпионата Англии.

    Голы у мерсисайдцев забили Луис Диас (30-я минута), Коди Гакпо (40-я), Мохамед Салах (44-я), Трент Александер-Арнольд (54-я) и Диогу Жота (84-я).

    «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 45 очками после 18 матчей. «Вест Хэм» идет 13-м с 23 баллами после 19 игр. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» достигла 23 матчей подряд.

    Англия. АПЛ. 19-й тур

    Вест Хэм – Ливерпуль – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Диас, 30; 0:2 – Гакпо, 40; 0:3 – Салах, 44; 0:4 – Александер-Арнольд, 54; 0:5 – Жота, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    29.12.2024 22:10
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