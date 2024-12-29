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    • Салах заявил, что далек от продления контракта с «Ливерпулем»

    Салах заявил, что далек от продления контракта с «Ливерпулем»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ситуации с подписанием нового контракта с клубом.

    «Мы далеки. Я не хочу рассказывать что-то СМИ, потому что тогда начнутся пересуды, но на самом деле ничего не изменилось.

    Сейчас я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем Премьер-лигу», – сказал Салах после гостевого матча 19-го тура с «Вест Хэмом» (5:0), в котором он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

    • Действующее соглашение Салаха с «Ливерпулем» рассчитано до конца этого сезона.
    • В этом сезоне 32-летний египтянин провел за «красных» 26 матчей, забил 20 голов, отдал 17 передач.
    • Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.

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    Источник: Sky Sports

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    29.12.2024 23:20
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