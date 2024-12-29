Салах заявил, что далек от продления контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о ситуации с подписанием нового контракта с клубом.

«Мы далеки. Я не хочу рассказывать что-то СМИ, потому что тогда начнутся пересуды, но на самом деле ничего не изменилось.

Сейчас я сосредоточен на команде и надеюсь, что мы выиграем Премьер-лигу», – сказал Салах после гостевого матча 19-го тура с «Вест Хэмом» (5:0), в котором он забил 1 гол и сделал 2 ассиста.