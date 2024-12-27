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    Аршавин рассказал о проблемах вторых команд клубов РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что на содержание вторых команд у топ-клубов уходит много денег.

    – Нас пытаются убедить, что модель развития футболистов через молодeжку и «двойку» – единственная и основная. Нет ощущения, что в топ-клубах она особо не работает?

    – Любые «двойки» тратят достаточно денег, и, сколько бы футболистов ты ни продал, очень сложно отбивать деньги возможностями только одной команды. Пока «Зенит»-2 сохраняется.

    Развитие игроков же происходит по-разному. Богдан Москвичeв должен был перейти в «Зенит-2», но остался с молодыми ребятами. И ничто ему не помешало через полгода оказаться в РПЛ и достойно защищать ворота.

    Я анализировал «Спартак-2», в Первой лиге они играли неплохо. Но эти футболисты всe равно не были востребованы в РПЛ и разошлись по низшим дивизионам.

    Как правило, сильные игроки играют максимум 30 матчей за «двойки»: либо они востребованы, либо не тянут и не интересны большим клубам. Если ярко играешь, можешь вообще из молодeжи до основы добраться. «Краснодару» сам бог велел иметь «двойку», но видно, что не хотят.

    К молодeжному первенству у меня не всегда позитивный настрой, с точки зрения спорта это турнир низкого уровня. Как правило, это не даeт реализовать возможности тем, кто остаeтся там больше чем на год. Пример Батракова – сразу основа «Локомотива» и сборной России. С другой стороны, если играть в еврокубках, молодeжная команда нужна.

    – Какая есть альтернатива?

    – Дискуссии идут. Ведь наличие такого количества команд – дополнительные затраты для клубов. Если «Зенит» готов, то другие – нет. В моe время был «Зенит-2», и всe было нормально. Может быть, достаточно одной команды, но по условиям лицензирования нельзя.

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    Источник: «Чемпионат»

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    27.12.2024 18:48
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