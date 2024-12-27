«Ювентус» рассмотрит возможность аренды Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» подписать нападающего Маркуса Рэшфорда.
По данным Tuttosport, итальянский клуб готов арендовать англичанина, если «МЮ» будет платить часть его зарплаты.
В то же время тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта предпочел бы подписать другого игрока манкунианцев – форварда Джошуа Зиркзее, с которым он работал в «Болонье».
- Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2028 года.
- 27-летний футболист провел за клуб в этом сезоне 24 матча, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- Рэшфорд не был включен в заявку «МЮ» на четыре игры подряд.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.