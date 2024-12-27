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    «Ювентус» рассмотрит возможность аренды Рэшфорда

    «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» подписать нападающего Маркуса Рэшфорда.

    По данным Tuttosport, итальянский клуб готов арендовать англичанина, если «МЮ» будет платить часть его зарплаты.

    В то же время тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта предпочел бы подписать другого игрока манкунианцев – форварда Джошуа Зиркзее, с которым он работал в «Болонье».

    • Контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2028 года.
    • 27-летний футболист провел за клуб в этом сезоне 24 матча, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
    • Рэшфорд не был включен в заявку «МЮ» на четыре игры подряд.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

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    Источник: Football Italia

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    27.12.2024 16:34
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