«Ювентус» рассмотрит возможность аренды Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» подписать нападающего Маркуса Рэшфорда.

По данным Tuttosport, итальянский клуб готов арендовать англичанина, если «МЮ» будет платить часть его зарплаты.

В то же время тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта предпочел бы подписать другого игрока манкунианцев – форварда Джошуа Зиркзее, с которым он работал в «Болонье».