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    • Гвардиола прокомментировал ничью «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

    Гвардиола прокомментировал ничью «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона».

    • Хозяева поля добились только ничьей – 1:1.
    • На 53-й минуте Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, а его гол с добивания отменили из-за офсайда.
    • У «Сити» всего 1 победа в 13 последних матчах во всех турнирах при 3 ничьих и 9 поражениях.

    «Мы сыграли очень хорошо, но сейчас у нашей команды часто происходит следующий сценарий: мы создаем моменты, но пропускаем, как только соперник в первый раз подходит к нашим воротам.

    Продолжаем работать. Это очень хорошая игра с точки зрения как атаки, так и обороны. Мы много били из пределов штрафной, но не смогли добиться желаемого результата.

    Сейчас нужно восстановиться и сыграть следующий матч с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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