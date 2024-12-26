Гвардиола прокомментировал ничью «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги домашнего матча 18-го тура АПЛ против «Эвертона».

Хозяева поля добились только ничьей – 1:1.

На 53-й минуте Эрлинг Холанд не реализовал пенальти, а его гол с добивания отменили из-за офсайда.

У «Сити» всего 1 победа в 13 последних матчах во всех турнирах при 3 ничьих и 9 поражениях.

«Мы сыграли очень хорошо, но сейчас у нашей команды часто происходит следующий сценарий: мы создаем моменты, но пропускаем, как только соперник в первый раз подходит к нашим воротам.

Продолжаем работать. Это очень хорошая игра с точки зрения как атаки, так и обороны. Мы много били из пределов штрафной, но не смогли добиться желаемого результата.

Сейчас нужно восстановиться и сыграть следующий матч с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», – сказал Гвардиола.