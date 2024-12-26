Файзуллаев назвал стоимость своих самых дорогих кроссовок

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о своем досуге и тратах на вещи.
– Как ты проводишь свой выходной?
– Могу поехать в сауну с друзьями. Полюбил ее в Москве, потому что холодно. Но чаще хожу в зал и тащу туда брата, ха-ха.
– В ночном клубе хоть раз был?
– Нет. Из заведений часто хожу в чайхану.
– А по шмоткам можешь пойти? Урунов, например, прославился тем, что выложил фотку с кучей пакетов из ЦУМа.
– Шмотки и кроссовки – моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового, но выкладывать это – не про меня.
– Кокорин покупал себе кроссовки за 15 тысяч долларов. Какая у тебя самая дорогая пара?
– Много кроссовок Travis и Louis Vuitton. Самые дорогие – 1500 долларов. Заказываю их у людей, которые везут из Турции и ОАЭ.
– Ты говорил, что тратишь в Москве 4000-5000 долларов в месяц. На что уходят?
– На квартиру, такси и еду. И достаточно отправляю родителям.
- Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
- В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.