Файзуллаев назвал стоимость своих самых дорогих кроссовок

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о своем досуге и тратах на вещи.

– Как ты проводишь свой выходной?

– Могу поехать в сауну с друзьями. Полюбил ее в Москве, потому что холодно. Но чаще хожу в зал и тащу туда брата, ха-ха.

– В ночном клубе хоть раз был?

– Нет. Из заведений часто хожу в чайхану.

– А по шмоткам можешь пойти? Урунов, например, прославился тем, что выложил фотку с кучей пакетов из ЦУМа.

– Шмотки и кроссовки – моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового, но выкладывать это – не про меня.

– Кокорин покупал себе кроссовки за 15 тысяч долларов. Какая у тебя самая дорогая пара?

– Много кроссовок Travis и Louis Vuitton. Самые дорогие – 1500 долларов. Заказываю их у людей, которые везут из Турции и ОАЭ.

– Ты говорил, что тратишь в Москве 4000-5000 долларов в месяц. На что уходят?

– На квартиру, такси и еду. И достаточно отправляю родителям.