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    Файзуллаев назвал стоимость своих самых дорогих кроссовок

    Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о своем досуге и тратах на вещи.

    – Как ты проводишь свой выходной?

    – Могу поехать в сауну с друзьями. Полюбил ее в Москве, потому что холодно. Но чаще хожу в зал и тащу туда брата, ха-ха.

    – В ночном клубе хоть раз был?

    – Нет. Из заведений часто хожу в чайхану.

    – А по шмоткам можешь пойти? Урунов, например, прославился тем, что выложил фотку с кучей пакетов из ЦУМа.

    Шмотки и кроссовки – моя слабость. Могу что-то прикупить из брендового, но выкладывать это – не про меня.

    – Кокорин покупал себе кроссовки за 15 тысяч долларов. Какая у тебя самая дорогая пара?

    – Много кроссовок Travis и Louis Vuitton. Самые дорогие – 1500 долларов. Заказываю их у людей, которые везут из Турции и ОАЭ.

    – Ты говорил, что тратишь в Москве 4000-5000 долларов в месяц. На что уходят?

    – На квартиру, такси и еду. И достаточно отправляю родителям.

    • Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
    • В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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