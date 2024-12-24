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    «Бавария» заинтересовалась Нико Уильямсом

    «Бавария» проявляет интерес к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу. Ожидается, что его можно будет приобрести за 50-60 миллионов евро.

    По данным журналиста Флориана Плеттенберга, руководство немецкого клуба нацелено на укрепление флангов атаки ближайшим летом. Решения клуба будут зависеть от ситуации с Сержем Гнабри, Лероем Сане, Кингсли Команом и Брайаном Сарагосой.

    • 22-летний Уильямс провел в этом сезоне 23 матча за «Атлетик», забил 2 гола, отдал 5 передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • Ранее на приобретение игрока нацеливалась «Барселона».

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    Источник: страница Флориана Плеттенберга в соцсети X

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