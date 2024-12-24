«Бавария» заинтересовалась Нико Уильямсом

«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу. Ожидается, что его можно будет приобрести за 50-60 миллионов евро.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, руководство немецкого клуба нацелено на укрепление флангов атаки ближайшим летом. Решения клуба будут зависеть от ситуации с Сержем Гнабри, Лероем Сане, Кингсли Команом и Брайаном Сарагосой.