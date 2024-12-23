Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Слуцкий объяснил паузу в карьере в 2023 году

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий раскрыл причину паузы в карьере в 2023 году.

    • В 2022 году Слуцкий покинул «Рубин».
    • В декабре 2023 года тренер принял «Шэньхуа».
    • Контракт с китайцами действует еще год.

    «Сегодня, когда бесконечно наши руководители… Сейчас нам уже говорят, что мы не допущены к жеребьeвке чемпионата мира 2026 года, а руководители наши говорят: нет-нет-нет, это не так поняли, нас сейчас допустят. Через неделю уже просто окончательно говорят: нет, не допустили. То есть мы всe время пытаемся делать хорошую мину при плохой игре, но это выглядит неестественно, то есть понятно, что нужно работать, понятно, что нужно развиваться, понятно, что нужно переформатироваться. Но нам надо признать, что сегодня, к сожалению, ситуация несколько другая, [нужно] переформатировать какие-то вещи, сделать ставку, может быть, на что-либо иное, но мы всe продолжаем гнаться за результатом, за победами, за какими-то вещами. Бесконечные сотрясания скандалов, то судейские, то агентские, то ещe какие-то.

    И очень сложно, на самом деле. Очень такая токсичная среда, и в том числе, мне кажется, журналисты виноваты. Если почитать телеграм-каналы и реакции на что-либо, там слова только «четвертовать», «уволить», «убить». Какие-то составляются списки, которых надо там, не знаю, уволить. Ну так нельзя. Футбол – это та вещь, от которой ты должен получать положительную эмоцию, и индустрия футбольная – это вещь, где нужно друг друга поддерживать, развивать, пытаться подбадривать.

    А к сожалению, [сейчас] очень-очень токсичная стала атмосфера, и я себя почувствовал как бы лишним. Я не хотел бесконечно этой борьбы с ветряными мельницами в виде судейского корпуса, я не хотел бесконечно спорить с форматами определeнной журналистики, когда бегают за тобой, снимают по парковкам. Я себя почувствовал реально лишним в этой ситуации, в этой истории. Поэтому я попробовал себя в год без работы реализовать в других вещах», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Nobel.

    Новости по теме
    Слуцкий выделил самый счастливый период в карьере
    Слуцкий объяснил, почему не хочет работать в России 4
    Помощник Слуцкого объяснил, почему российский тренер не пойдет в «Ливерпуль»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 