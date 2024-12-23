Слуцкий объяснил паузу в карьере в 2023 году

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий раскрыл причину паузы в карьере в 2023 году.

В 2022 году Слуцкий покинул «Рубин».

В декабре 2023 года тренер принял «Шэньхуа».

Контракт с китайцами действует еще год.

«Сегодня, когда бесконечно наши руководители… Сейчас нам уже говорят, что мы не допущены к жеребьeвке чемпионата мира 2026 года, а руководители наши говорят: нет-нет-нет, это не так поняли, нас сейчас допустят. Через неделю уже просто окончательно говорят: нет, не допустили. То есть мы всe время пытаемся делать хорошую мину при плохой игре, но это выглядит неестественно, то есть понятно, что нужно работать, понятно, что нужно развиваться, понятно, что нужно переформатироваться. Но нам надо признать, что сегодня, к сожалению, ситуация несколько другая, [нужно] переформатировать какие-то вещи, сделать ставку, может быть, на что-либо иное, но мы всe продолжаем гнаться за результатом, за победами, за какими-то вещами. Бесконечные сотрясания скандалов, то судейские, то агентские, то ещe какие-то.

И очень сложно, на самом деле. Очень такая токсичная среда, и в том числе, мне кажется, журналисты виноваты. Если почитать телеграм-каналы и реакции на что-либо, там слова только «четвертовать», «уволить», «убить». Какие-то составляются списки, которых надо там, не знаю, уволить. Ну так нельзя. Футбол – это та вещь, от которой ты должен получать положительную эмоцию, и индустрия футбольная – это вещь, где нужно друг друга поддерживать, развивать, пытаться подбадривать.

А к сожалению, [сейчас] очень-очень токсичная стала атмосфера, и я себя почувствовал как бы лишним. Я не хотел бесконечно этой борьбы с ветряными мельницами в виде судейского корпуса, я не хотел бесконечно спорить с форматами определeнной журналистики, когда бегают за тобой, снимают по парковкам. Я себя почувствовал реально лишним в этой ситуации, в этой истории. Поэтому я попробовал себя в год без работы реализовать в других вещах», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Nobel.