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    Слуцкий выделил самый счастливый период в карьере

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий определил самый счастливый этап в карьере.

    «Я могу сказать, что время до отъезда игроков из «Рубина» – самое счастливое в моей тренерской деятельности. Не самое успешное, не самое продуктивное, а самое счастливое. У каждого человека на разных жизненных этапах есть разные жизненные запросы. И, условно, когда я приходил в ЦСКА, мне было вообще неинтересно, что вокруг, насколько сложно давление. Мне хотелось добиться результата, поиграть в Лиге чемпионов, поработать с топовыми игроками. На этапе, условно, перехода в «Рубин» мне хотелось [получить] настолько ощущение внутреннего комфорта и счастья от работы, от ситуации, от обстановки.

    Я утром, когда просыпался и когда ехал на базу, у меня была вот такая лыба, как у чеширского кота, от уха до уха, потому что я предвкушал, мне нравилось всe, от заезда на базу и первых ступенек и встречи дяди Саши, который стоял на ресепшене, до любой тренировки. То есть это было самое счастливое время, и апофеоз этого счастья – это был мой 50-летний юбилей.

    И то, что, например, сделала пресс-служба «Рубина», вот этот фильм, когда все футболисты команды… Футболистов заставить петь. Они это сделали просто потому, что суперхорошо относились ко мне, и только для меня. То есть это как бы апофеоз моего счастья. Вот это 50-летие – это, наверное, самый счастливый день в моей жизни, когда праздновали, сколько людей, какие были фильмы, какая была атмосфера и всe прочее», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Nobel.

    • Слуцкий был в «Рубине» в 2019-2022 годах.
    • С командой он вылетел в Первую лигу.
    • Контракт Слуцкого с «Шэньхуа» рассчитан до декабря 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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