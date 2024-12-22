Агент Густаво Энрике прокомментировал информацию об интересе «Локомотива»

Агент Энрике Оливейра, представляющий интересы центрального защитника «Коринтианса» Густаво Энрике, прокомментировал информацию бразильских СМИ о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Я не знаю, правда ли «Локомотив» интересуется моим клиентом. Ко мне из клуба никто не обращался», – сказал Оливейра.