Агент Густаво Энрике прокомментировал информацию об интересе «Локомотива»

Агент Энрике Оливейра, представляющий интересы центрального защитника «Коринтианса» Густаво Энрике, прокомментировал информацию бразильских СМИ о возможном переходе игрока в «Локомотив».
«Я не знаю, правда ли «Локомотив» интересуется моим клиентом. Ко мне из клуба никто не обращался», – сказал Оливейра.
- В этом году 31-летний Густаво Энрике провел 35 матчей за «Коринтианс», забил 2 гола.
- Ранее он выступал в Европе за «Вальядолид» и «Фенербахче»
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.
- Контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до конца 2025 года.