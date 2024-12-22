Экс-защитник сборной России Семенов назвал Fan ID жирным минусом РПЛ

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семeнов, ныне выступающий за медиаклуб Lit Energy, высказался о конкуренции РПЛ с Медиалигой.

– Какое будущее у Медиалиги в России?

– Мы видим, что на финал сезона на «Газпром-Арену» пришли 30-40 тысяч человек. Это значит, что людей привлекает этот формат, и они видят в нeм что-то интересное. Думаю, что лига будет развиваться и развиваться. Слышал, что планируется введение каких-то новых форматов. Это всe интересно, особенно молодeжи, в отличие от более возрастного контингента.

– Может ли медиафутбол составить конкуренцию РПЛ?

– Наверное, в РПЛ даже задумываются о том, что они делают не так, когда видят цифры посещаемости финала МФЛ, при том, что на некоторые матчи РПЛ приходит по 5-6 тысяч человек. Наверное, надо брать какие-то интересные идеи от медиалиги. Понятно, что речь не про буллиталити.

Но по привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на «СКА-Ростов», то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика – это большой жирный минус в РПЛ.