Экс-защитник сборной России Семенов назвал Fan ID жирным минусом РПЛ

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семeнов, ныне выступающий за медиаклуб Lit Energy, высказался о конкуренции РПЛ с Медиалигой.
– Какое будущее у Медиалиги в России?
– Мы видим, что на финал сезона на «Газпром-Арену» пришли 30-40 тысяч человек. Это значит, что людей привлекает этот формат, и они видят в нeм что-то интересное. Думаю, что лига будет развиваться и развиваться. Слышал, что планируется введение каких-то новых форматов. Это всe интересно, особенно молодeжи, в отличие от более возрастного контингента.
– Может ли медиафутбол составить конкуренцию РПЛ?
– Наверное, в РПЛ даже задумываются о том, что они делают не так, когда видят цифры посещаемости финала МФЛ, при том, что на некоторые матчи РПЛ приходит по 5-6 тысяч человек. Наверное, надо брать какие-то интересные идеи от медиалиги. Понятно, что речь не про буллиталити.
Но по привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на «СКА-Ростов», то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика – это большой жирный минус в РПЛ.
- Финал Кубка МФЛ состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 9 ноября. В этом матче «Амкал» обыграл 2DROTS со счeтом 5:4 в серии буллиталити после ничьей 0:0 в основное время. Игру посетили 30 322 зрителя, что стало рекордом в российском медиафутболе.
- Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года. В первой части сезона-2022/23 карта болельщика требовалась только на пяти стадионах лиги, однако с марта 2023 года нововведение было распространено на все арены.