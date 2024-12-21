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    • Абаскаль рассказал, с каким футболистом «Спартака» он общается

    Абаскаль рассказал, с каким футболистом «Спартака» он общается

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что контактирует с Квинси Промесом.

    14 декабря испанский специалист посетил матч команды из ОАЭ «Юнайтед», за которую выступает Промес. Нидерландский нападающий забил в этой встрече гол.

    – Гильермо, вы были в Дубае на матче Промеса. На игру вас пригласил он или вы просто были в городе и решили сходить на футбол? Удалось ли вам поговорить с Квинси?

    – Я никогда не терял с ним связь, потому что-то, что он сделал для «Спартака» и для нашего проекта, по‑прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне лично как капитан команды. Мы вместе смотрели Суперкубок ОАЭ, а на следующий день Квинси пригласил меня на стадион посмотреть его игру.

    – Как у него дела?

    – У него сильный характер, и он очень сосредоточен на том, чтобы поддерживать форму и быть готовым показывать свой уровень.

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    Источник: «Матч ТВ»

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