Абаскаль рассказал, с каким футболистом «Спартака» он общается

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что контактирует с Квинси Промесом.

14 декабря испанский специалист посетил матч команды из ОАЭ «Юнайтед», за которую выступает Промес. Нидерландский нападающий забил в этой встрече гол.

– Гильермо, вы были в Дубае на матче Промеса. На игру вас пригласил он или вы просто были в городе и решили сходить на футбол? Удалось ли вам поговорить с Квинси?

– Я никогда не терял с ним связь, потому что-то, что он сделал для «Спартака» и для нашего проекта, по‑прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне лично как капитан команды. Мы вместе смотрели Суперкубок ОАЭ, а на следующий день Квинси пригласил меня на стадион посмотреть его игру.

– Как у него дела?

– У него сильный характер, и он очень сосредоточен на том, чтобы поддерживать форму и быть готовым показывать свой уровень.