Реакция Канчельскиса на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Андрей Канчельскис прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Дай Бог, чтобы его слова в 2025 году сбылись. Там уже всe расписано. Мы, если попадeм, то только в 2027 год. Смотрите реальнее на вещи.

Хотелось бы? Да, хотелось бы, но нереально. В 2026 году чемпионат мира по футболу. Тогда уже 2027 год, после чемпионата мира, может быть, это реально», – сказал Канчельскис.