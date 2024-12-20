Реакция Канчельскиса на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Андрей Канчельскис прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.
Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.
«Дай Бог, чтобы его слова в 2025 году сбылись. Там уже всe расписано. Мы, если попадeм, то только в 2027 год. Смотрите реальнее на вещи.
Хотелось бы? Да, хотелось бы, но нереально. В 2026 году чемпионат мира по футболу. Тогда уже 2027 год, после чемпионата мира, может быть, это реально», – сказал Канчельскис.
- Отстранение длится с февраля 2022 года.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.