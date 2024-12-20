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    • Реакция Семина на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Реакция Семина на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

    Юрий Семин прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

    Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Дюков словами не разбрасывается. Если он говорит, значит достаточно большие шансы на то, чтобы наша сборная вернулась на международные турниры. Потихоньку ведь возвращаются спортсмены. Мне кажется, все реально.

    Мы видим это и в других видах спорта. В этом плане наш министр спорта выбрал направление, чтобы все наши спортивные организации возвращались в международный спорт. Должно получиться», – сказал Семин.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Иван Петров 1986
    1734712015
    Твои слова бы Богу в уши.
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    ...уефан
    1734712802
    ...эх, Палыч, что ж ты Дюковские сказки за чистую монету принимаешь. Прямо, наивность, какая-то, не хочется говорить, старческая)...
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    Интерес
    1734713292
    Это НЕ НАШИ спортсмены,это неприкаянные личности,отстаивающие свои интересы.
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