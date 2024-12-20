Реакция Семина на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Юрий Семин прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Дюков словами не разбрасывается. Если он говорит, значит достаточно большие шансы на то, чтобы наша сборная вернулась на международные турниры. Потихоньку ведь возвращаются спортсмены. Мне кажется, все реально.

Мы видим это и в других видах спорта. В этом плане наш министр спорта выбрал направление, чтобы все наши спортивные организации возвращались в международный спорт. Должно получиться», – сказал Семин.