Игнашевич будет кандидатом на пост главного тренера в клубе РПЛ

Сергей Игнашевич будет одним из кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга», если в клубе в межсезонье решат уволить Владимира Слишковича, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По данным издания, команду также с большой долей вероятности покинут нападающий Джастин Куэро и полузащитник Томас Муро. Сейчас агенты футболистов активно ищут им варианты трудоустройства. Допускается возможность аренды.
- На этой неделе пост президента «Оренбурга» занял Кирилл Волженкин, бывший генеральным директором «Балтики», а спортивным директором клуба РПЛ стал ещe один экс-функционер калининградцев Исмаил Ибрагимов.
- 45-летний Игнашевич ранее тренировал «Балтику», которую покинул по окончании прошлого сезона после вылета из РПЛ.
- «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице нынешнего сезона с 8 очками после 18 матчей.
- 20-летний эквадорец Куэро провел в этом сезоне 10 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- На счету 22-летнего аргентинца Муро 7 встреч в текущем сезоне за «Оренбург».