Игнашевич будет кандидатом на пост главного тренера в клубе РПЛ

Сергей Игнашевич будет одним из кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга», если в клубе в межсезонье решат уволить Владимира Слишковича, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным издания, команду также с большой долей вероятности покинут нападающий Джастин Куэро и полузащитник Томас Муро. Сейчас агенты футболистов активно ищут им варианты трудоустройства. Допускается возможность аренды.