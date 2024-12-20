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    • Игнашевич будет кандидатом на пост главного тренера в клубе РПЛ

    Игнашевич будет кандидатом на пост главного тренера в клубе РПЛ

    Сергей Игнашевич будет одним из кандидатов на пост главного тренера «Оренбурга», если в клубе в межсезонье решат уволить Владимира Слишковича, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

    По данным издания, команду также с большой долей вероятности покинут нападающий Джастин Куэро и полузащитник Томас Муро. Сейчас агенты футболистов активно ищут им варианты трудоустройства. Допускается возможность аренды.

    • На этой неделе пост президента «Оренбурга» занял Кирилл Волженкин, бывший генеральным директором «Балтики», а спортивным директором клуба РПЛ стал ещe один экс-функционер калининградцев Исмаил Ибрагимов.
    • 45-летний Игнашевич ранее тренировал «Балтику», которую покинул по окончании прошлого сезона после вылета из РПЛ.
    • «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице нынешнего сезона с 8 очками после 18 матчей.
    • 20-летний эквадорец Куэро провел в этом сезоне 10 матчей за клуб, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • На счету 22-летнего аргентинца Муро 7 встреч в текущем сезоне за «Оренбург».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1734690459
    А оно Игнашевичу надо?
    Ответить
    zigbert
    1734697197
    Слишкович наверное понял что сделал ошибку возглавив Оренбург.
    Ответить
    Борис34684
    1734697273
    Если это правда, то непонятны действия Игнашевича. Ещё с одной командой заключить контракт на вылет, или ищет испытание для себя. Вопрос конечно интересный.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734700714
    Оно ему надо?!
    Ответить
    FRZZ
    1734700997
    Наверняка Оренбурга уже от пердива не спасёт ничего.
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    Интерес
    1734712961
    А зачем ему это???Покойнику припарка-не спасение.
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