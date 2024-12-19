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    РПЛ определила лучшего тренера ноября и декабря

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович завоевал награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.

    За него проголосовали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов «Матч Премьер», кроме Дмитрия Дерунца, выбравшего Валерия Карпина, и почти 63 процента болельщиков.

    Станкович был в пятeрке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо»), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»).

    • В ноябре и декабре спартаковцы выиграли все пять матчей в РПЛ, а с учeтом октябрьской победы над «Пари НН» их победная серия составляет шесть игр.
    • Станкович принeс «Спартаку» вторую награду по итогам ноября и декабря, ранее Winline игроком месяца стал нападающий Манфред Угальде, также победивший единогласно.
    • Кроме того, сербский специалист – третий тренер «Спартака», признанный в РПЛ лучшим в месяце. Ранее в 2024 году лауреатом стал Владимир Слишкович, получивший награду в апреле, а в 2020-м два раза побеждал Доменико Тедеско (август и сентябрь).

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии (15)
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    Борис34684
    1734596567
    Вполне справедливо со сто процентным результатом. Но и Валера не плох, с игроками в разы дешевле дал результат не хуже.
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    ziborock
    1734597834
    Конечно же Семак! Лично у меня игры Зенита в декабре вызывали восторг!
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    andr45
    1734599549
    «За него [СТАНКОВИЧА] проголосовали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов «Матч Премьер» Это фронда или бунт?
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    R_a_i_n
    1734600550
    Интересно,чем этот Дерунец руководствовался?
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    alefreddy
    1734601223
    а физрук даже в список не попал с сборной латинос
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    grigoriewana
    1734605274
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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    ivany4
    1734607186
    Насколько я понимаю, сейчас футбол полностью коммерческое предприятие. Может быть стоит учитывать затраты клуба, за выигранное в сезоне место? Вот и увидим работу игроков и тренеров в реальном виде. Ну а пока, считаю эмоциональное воздействие футбола Станковича на болельщиков и экспертов вполне закономерно и верно оцененным.
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