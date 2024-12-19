РПЛ определила лучшего тренера ноября и декабря

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович завоевал награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.

За него проголосовали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов «Матч Премьер», кроме Дмитрия Дерунца, выбравшего Валерия Карпина, и почти 63 процента болельщиков.

Станкович был в пятeрке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо»), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»).