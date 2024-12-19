РПЛ определила лучшего тренера ноября и декабря

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович завоевал награду лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря.
За него проголосовали все эксперты РПЛ, четыре из пяти комментаторов «Матч Премьер», кроме Дмитрия Дерунца, выбравшего Валерия Карпина, и почти 63 процента болельщиков.
Станкович был в пятeрке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо»), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»).
- В ноябре и декабре спартаковцы выиграли все пять матчей в РПЛ, а с учeтом октябрьской победы над «Пари НН» их победная серия составляет шесть игр.
- Станкович принeс «Спартаку» вторую награду по итогам ноября и декабря, ранее Winline игроком месяца стал нападающий Манфред Угальде, также победивший единогласно.
- Кроме того, сербский специалист – третий тренер «Спартака», признанный в РПЛ лучшим в месяце. Ранее в 2024 году лауреатом стал Владимир Слишкович, получивший награду в апреле, а в 2020-м два раза побеждал Доменико Тедеско (август и сентябрь).