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    Стали известны претенденты на награду The Best

    Сегодня станет известен обладатель награды The Best.

    ФИФА объявит победителя в онлайн-формате. Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени.

    На приз претендуют Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).

    Трофей имени Льва Яшина могут получить Андрей Лунин («Реал»), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Унаи Симон («Атлетик»).

    На звание лучшего тренера года номинированы Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити») и Хаби Алонсо («Байер»). В женском футболе на награду претендуют Артур Элиас (Бразилия), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс («Челси»/ США), Футоси Икеда (Япония), Гарет Тэйлор («Манчестер Сити»), Джонатан Хиральдес («Барселона»/ «Вашингтон Спирит»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомбастор («Лион»/ «Челси»).

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    Источник: сайт ФИФА

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    17.12.2024 12:45
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