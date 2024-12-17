Стали известны претенденты на награду The Best

Сегодня станет известен обладатель награды The Best.

ФИФА объявит победителя в онлайн-формате. Мероприятие начнется в 20:00 по московскому времени.

На приз претендуют Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Трофей имени Льва Яшина могут получить Андрей Лунин («Реал»), Давид Райя («Арсенал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан») и Унаи Симон («Атлетик»).

На звание лучшего тренера года номинированы Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити») и Хаби Алонсо («Байер»). В женском футболе на награду претендуют Артур Элиас (Бразилия), Елена Садику («Селтик»), Эмма Хейс («Челси»/ США), Футоси Икеда (Япония), Гарет Тэйлор («Манчестер Сити»), Джонатан Хиральдес («Барселона»/ «Вашингтон Спирит»), Сандрин Субейран («Париж») и Соня Бомбастор («Лион»/ «Челси»).