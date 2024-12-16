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    «Впереди планеты всей»: Березуцкий сравнил Москву и Шанхай

    Экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» Василий Березуцкий на видео в сообществе ЦСКА в VK поделился впечатлениями от Шанхая.

    «Здесь 30 миллионов [человек]. Это точно новее, чем Москва. Москва роднее, конечно, она немного другая, там всe работает 24/7.

    Но Шанхай, если брать объeмы, инфраструктуру, небоскрeбы, что-то такое новое. Шанхай, наверное, впереди планеты всей», – сказал Березуцкий.

    • Тренер был в «Шэньуха» в течение сезона-2024.
    • Сейчас Березуцкий в «Сабахе» из Азербайджана.
    • Клуб из Масазира при россиянине ни разу не проиграл.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2024 21:26
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1734377069
    про шанхайские номера (авто) лучше бы рассказал. там въехать с иногородними не получится. целый бизнес развёрнут по фиктивным бракам провинциалов с гражданочками шанхая и пекина, чтобы заполучить право на участие в лотерее, чтобы выиграть заветный номер. в общем, шанхай - для шанхайцев (москва для москвичей ©). остальным там ловить нечего, даже если ты богат. ну или на метро. своей машины у васи там точно не было. ну край: служебная клубная, если они какую-то квоту продавили для себя. а как без машины в мегаполисе, пусть даже и в таком классном, как он описывает?
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