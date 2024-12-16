«Впереди планеты всей»: Березуцкий сравнил Москву и Шанхай

Экс-тренер «Шанхай Шэньхуа» Василий Березуцкий на видео в сообществе ЦСКА в VK поделился впечатлениями от Шанхая.

«Здесь 30 миллионов [человек]. Это точно новее, чем Москва. Москва роднее, конечно, она немного другая, там всe работает 24/7.

Но Шанхай, если брать объeмы, инфраструктуру, небоскрeбы, что-то такое новое. Шанхай, наверное, впереди планеты всей», – сказал Березуцкий.