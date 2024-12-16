«Не уверен, что Артем пройдет тест на IQ»: Слуцкий – о Дзюбе в своем штабе

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на видео в сообществе ЦСКА в VK прокомментировал слова Артема Дзюбы.

Дзюба осенью заявил, что у него есть договоренность со Слуцким: по окончании карьеры Артем входит в штаб тренера.

Слуцкий и Дзюба дружат.

У Артема контракт с «Акроном» до лета.

– Недавно Артeм Дзюба уверенно сказал, что после окончания карьеры он стремится войти в ваш тренерский штаб.

– Посмотрим, будет ли [он там], там же куча тестов будет, на профпригодность, на IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами (улыбается).