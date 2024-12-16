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    • «Не уверен, что Артем пройдет тест на IQ»: Слуцкий – о Дзюбе в своем штабе

    «Не уверен, что Артем пройдет тест на IQ»: Слуцкий – о Дзюбе в своем штабе

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на видео в сообществе ЦСКА в VK прокомментировал слова Артема Дзюбы.

    • Дзюба осенью заявил, что у него есть договоренность со Слуцким: по окончании карьеры Артем входит в штаб тренера.
    • Слуцкий и Дзюба дружат.
    • У Артема контракт с «Акроном» до лета.

    – Недавно Артeм Дзюба уверенно сказал, что после окончания карьеры он стремится войти в ваш тренерский штаб.

    – Посмотрим, будет ли [он там], там же куча тестов будет, на профпригодность, на IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами (улыбается).

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2024 20:17
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1734371705
    ...да-а-а, далеко у вас зашло. Всё жёстче и жёстче...
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    алдан2014
    1734401445
    Да у них любовь прям
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