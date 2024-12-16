Мостовой готов возглавить «Бенфику»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о португальском этапе своей карьеры и выразил готовность поработать в «Бенфике».
– Вы стали чемпионом Португалии и выиграли Кубок страны...
– Почему-то редко пишут о том, что я чемпион и обладатель Кубка Португалии!
«Бенфика» выиграли Кубок Португалии в том числе благодаря моему голу в ворота «Порту» в полуфинале. «Драконы» выигрывали со счетом 1:0, потом я вышел на замену и со штрафного на 90-й минуте матча сравнял счет. А в ответной игре мы победили и вышли в финал. Не забей я этот мяч, не было бы никакого трофея у лиссабонцев.
– Сергей Юран заявил, что готов тренировать в чемпионате Португалии. У вас тоже есть португальское гражданство. Хотели бы однажды поработать тренером в «Бенфике»?
– В Европе все к нам относятся с большим уважением! Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно, всегда тепло встречают и вспоминают. Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили!
- Мостовой перешел в «Бенфику» из «Спартака» в декабре 1991 года.
- В сезонах 1991/92 и 1992/93 «Бенфика» занимала второе место в чемпионате Португалии. Команда выиграла турнир в сезоне-1993/94, но Мостовой не сыграл за нее ни одного матча в чемпионате и по ходу сезона перешел в «Кан».
- Лиссабонцы выиграли Кубок Португалии в сезоне-1992/93, но Мостового не было в заявке команды на финал.
- Гол в ворота «Порту», описанный Мостовым, был забит на 88-й минуте, но не в 1/2 финала, а на стадии 1/8 финала Кубка Португалии. Матч закончился ничьей 1:1. После этого «Бенфика» победила в переигровке и прошла дальше.