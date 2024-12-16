Мостовой готов возглавить «Бенфику»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о португальском этапе своей карьеры и выразил готовность поработать в «Бенфике».

– Вы стали чемпионом Португалии и выиграли Кубок страны...

– Почему-то редко пишут о том, что я чемпион и обладатель Кубка Португалии!

«Бенфика» выиграли Кубок Португалии в том числе благодаря моему голу в ворота «Порту» в полуфинале. «Драконы» выигрывали со счетом 1:0, потом я вышел на замену и со штрафного на 90-й минуте матча сравнял счет. А в ответной игре мы победили и вышли в финал. Не забей я этот мяч, не было бы никакого трофея у лиссабонцев.

– Сергей Юран заявил, что готов тренировать в чемпионате Португалии. У вас тоже есть португальское гражданство. Хотели бы однажды поработать тренером в «Бенфике»?

– В Европе все к нам относятся с большим уважением! Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно, всегда тепло встречают и вспоминают. Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили!