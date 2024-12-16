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    Мостовой готов возглавить «Бенфику»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал о португальском этапе своей карьеры и выразил готовность поработать в «Бенфике».

    – Вы стали чемпионом Португалии и выиграли Кубок страны...

    – Почему-то редко пишут о том, что я чемпион и обладатель Кубка Португалии!

    «Бенфика» выиграли Кубок Португалии в том числе благодаря моему голу в ворота «Порту» в полуфинале. «Драконы» выигрывали со счетом 1:0, потом я вышел на замену и со штрафного на 90-й минуте матча сравнял счет. А в ответной игре мы победили и вышли в финал. Не забей я этот мяч, не было бы никакого трофея у лиссабонцев.

    – Сергей Юран заявил, что готов тренировать в чемпионате Португалии. У вас тоже есть португальское гражданство. Хотели бы однажды поработать тренером в «Бенфике»?

    – В Европе все к нам относятся с большим уважением! Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно, всегда тепло встречают и вспоминают. Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили!

    • Мостовой перешел в «Бенфику» из «Спартака» в декабре 1991 года.
    • В сезонах 1991/92 и 1992/93 «Бенфика» занимала второе место в чемпионате Португалии. Команда выиграла турнир в сезоне-1993/94, но Мостовой не сыграл за нее ни одного матча в чемпионате и по ходу сезона перешел в «Кан».
    • Лиссабонцы выиграли Кубок Португалии в сезоне-1992/93, но Мостового не было в заявке команды на финал.
    • Гол в ворота «Порту», описанный Мостовым, был забит на 88-й минуте, но не в 1/2 финала, а на стадии 1/8 финала Кубка Португалии. Матч закончился ничьей 1:1. После этого «Бенфика» победила в переигровке и прошла дальше.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.12.2024 14:48
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    Комментарии (12)
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    Artemka444
    1734350740
    Что он курит???
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    ...уефан
    1734350834
    ...один из любимых треков Шурика) Давненько не проигрывал его)...
    Ответить
    ilich55
    1734351635
    Едрит твою налево!!! Вот это Шурик хватил!?
    Ответить
    zigbert
    1734355062
    Спору нет, как игрок был хорошего уровня, только вот зачем ему потребовалось рассказывать всевозможные небылицы.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1734357763
    При трудоустройстве разослал много анкет , вот и перечисляет куда)…
    Ответить
    sochi-2013
    1734358211
    Бомбардир, имейте совесть, перестаньте издеваться над больным человеком!
    Ответить
    FRZZ
    1734358299
    Увы, Бенфика не готова , чтобы её возглавил Мостовой.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734358609
    Едва заслышав звуки чеканки,мужчины кланяются,пока женщины в панике закрывают уши детям и уводят их прятаться в самых глубоких подвалах. - видишь эту футбольную походку,-говорят испанские матери, -это идет Мостовой,не смотри ему в глаза,иначе он не отстанет от тебя и будет рассказывать,что в футболе все давно придумано и во всем виноват Абаскаль
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    Александр.Т.
    1734358823
    Пора бы ему уже заканчивать так говорить вон Аленичева не куда не берут а он брал кубок лиги чемпионов , но не ноет как царь
    Ответить
    Russel C.
    1734359775
    А я вот готов Реал Мадрид возглавить, в менеджере привёл его к очередному трофею ЛЧ-25... а то дед уже чёт не тащит... Но шансов на это +/- как у Мостового с Бенфикой... Таблетки опять дома забыл, идол наш португальский... Саша, тебя тепло встречают везде, где пока ещё не узнали твою гнилую душонку...
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