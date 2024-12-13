Аргентинский клуб заинтересован в Серхио Рамосе

Серхио Рамос может перейти в «Бока Хуниорс» свободным агентом.
«Бока Хуниорс» намерен подписать 38-летнего защитника Серхио Рамаоса в январе. В случае перехода в клуб из Буэнос-Айреса футболист сможет сыграть на клубном ЧМ-2025.
Испанец знаком с 38-летним тренером «Боки» Фернандо Гаго по совместным выступлениям за «Реал».
- Последним клубом Рамоса была «Севилья», которую он покинул по окончании прошлого сезона.
- Клубный ЧМ пройдет в США с 14 июня по 13 июля этого года.
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