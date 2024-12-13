Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Аргентинский клуб заинтересован в Серхио Рамосе

    Серхио Рамос может перейти в «Бока Хуниорс» свободным агентом.

    «Бока Хуниорс» намерен подписать 38-летнего защитника Серхио Рамаоса в январе. В случае перехода в клуб из Буэнос-Айреса футболист сможет сыграть на клубном ЧМ-2025.

    Испанец знаком с 38-летним тренером «Боки» Фернандо Гаго по совместным выступлениям за «Реал».

    • Последним клубом Рамоса была «Севилья», которую он покинул по окончании прошлого сезона.
    • Клубный ЧМ пройдет в США с 14 июня по 13 июля этого года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Серхио Рамос предлагал свои услуги «Реалу» – клуб отказался 8
    Лучшие игроки «Реала» в 21-м веке по версии Goal 4
    Серхио Рамос получил предложение из Южной Америки 1
    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 