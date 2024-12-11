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    • Бышовец обозначил компонент, который мешает российскому футболу развиваться

    Бышовец обозначил компонент, который мешает российскому футболу развиваться

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец недоволен российским судейством.

    «Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле – это наши судьи. Я ещe на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создаeт много неудобств.

    Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться.

    История с судейским скандалом, которую запустил губернатор Самарской области? Мы знаем, чем у нас заканчиваются конфликты. Как и реформы, которые мягко переходят в проформы. Проблемы судейства – это болезнь, которая требует жeстких решений», – сказал Бышовец.

    • Осенью от судейства отстранили Владислава Безбородова за критику коллег в телеграме.
    • РПЛ ушла на паузу до 1-2 марта.
    • В турнире лидирует «Краснодар».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    11.12.2024 22:56
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