Бышовец обозначил компонент, который мешает российскому футболу развиваться

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец недоволен российским судейством.

«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле – это наши судьи. Я ещe на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создаeт много неудобств.

Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться.

История с судейским скандалом, которую запустил губернатор Самарской области? Мы знаем, чем у нас заканчиваются конфликты. Как и реформы, которые мягко переходят в проформы. Проблемы судейства – это болезнь, которая требует жeстких решений», – сказал Бышовец.

Осенью от судейства отстранили Владислава Безбородова за критику коллег в телеграме.

РПЛ ушла на паузу до 1-2 марта.

В турнире лидирует «Краснодар».

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