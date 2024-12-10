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    • «Спартак» рассмотрит Кагигао из «Галатасарая» на пост спортивного директора

    «Спартак» рассмотрит Кагигао из «Галатасарая» на пост спортивного директора

    Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака».

    По данным «Спорт-Экспресса», 55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост.

    Другой кандидат Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», отказал красно-белым.

    Также на пост спортивного директора «Спартака» рассматривается Мауро Лео. В роли скаута он работал в «Интере» и «Ювентусе», где пересекся с Керубини, в «Роме» был спортивным директором.

    • 10 ноября «Спартак» сообщил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба. Португалец работал в клубе с начала года.
    • Кагигао в ходе футбольной карьеры выиграл юношеский Кубок Футбольной ассоциации в 1988 году в составе юношеской команды «Арсенала». После он выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг» из Сантандера и клубы низших лиг Англии и Испании. Завершил игровую карьеру в 1999 году.
    • Затем Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством главного тренера команды Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Кагигао работает в «Галатасарае» с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2024 13:52
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    Комментарии (15)
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    Интерес
    1733828188
    ВСе гастеры откажут,и придётся Мостового слёзно просить.
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    Мордаванин
    1733831204
    то амаралы то херубини ,теперь каггакака какая-то а есть не ругательные претенденты?
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    Тинез Розоп
    1733832837
    Бомбардир. Что за мутки ? Третий день подряд скидываете около 50 голосов. Не грубил никому специально, даже долбоящерам. Убирите тогда вообще эти цифры , чтоб глаза не мозолили…
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    alefreddy
    1733854420
    пора бы определиться
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