«Спартак» рассмотрит Кагигао из «Галатасарая» на пост спортивного директора

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака».

По данным «Спорт-Экспресса», 55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост.

Другой кандидат Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», отказал красно-белым.

Также на пост спортивного директора «Спартака» рассматривается Мауро Лео. В роли скаута он работал в «Интере» и «Ювентусе», где пересекся с Керубини, в «Роме» был спортивным директором.

10 ноября «Спартак» сообщил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора клуба. Португалец работал в клубе с начала года.

Кагигао в ходе футбольной карьеры выиграл юношеский Кубок Футбольной ассоциации в 1988 году в составе юношеской команды «Арсенала». После он выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг» из Сантандера и клубы низших лиг Англии и Испании. Завершил игровую карьеру в 1999 году.

Затем Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством главного тренера команды Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.

Кагигао работает в «Галатасарае» с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.

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