Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»: «Спартак» наступает на пяточки, как я и предсказывал»

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на исход матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

У гостей отличился экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба.

«Зенит» сегодня может потерять лидерство.

У петербуржцев 2 поражения подряд.

«Что происходит с «Зенитом»?! Как можно две игры подряд проиграть дома и упустить шанс уйти на перерыв с разрывом? Так что, друзья, всe, что я говорил, происходит, всe сбывается. «Спартак» уже наступает на пяточки. На пяточки! Так что вторая часть чемпионата будет довольно-таки увлекательной и интересной.

Ну и хотелось бы поздравить, конечно, «Акрон» с победой. С исторической, можно сказать, победой. Артeм [Дзюба] – молодец. С голиком!» – сказал Мостовой.