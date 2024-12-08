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    • Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»: «Спартак» наступает на пяточки, как я и предсказывал»

    Мостовой прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»: «Спартак» наступает на пяточки, как я и предсказывал»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на исход матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

    • У гостей отличился экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба.
    • «Зенит» сегодня может потерять лидерство.
    • У петербуржцев 2 поражения подряд.

    «Что происходит с «Зенитом»?! Как можно две игры подряд проиграть дома и упустить шанс уйти на перерыв с разрывом? Так что, друзья, всe, что я говорил, происходит, всe сбывается. «Спартак» уже наступает на пяточки. На пяточки! Так что вторая часть чемпионата будет довольно-таки увлекательной и интересной.

    Ну и хотелось бы поздравить, конечно, «Акрон» с победой. С исторической, можно сказать, победой. Артeм [Дзюба] – молодец. С голиком!» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии (12)
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    GREY DM
    1733642869
    Прям Ванга,мля.
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    andr45
    1733643003
    МОСТОВОЙ «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза.  «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная»
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    ...уефан
    1733643207
    ...Мостордамус!)...
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    Интерес
    1733643423
    Да ладно...Понюхает немного под хвостом у "балтийского тигра",и снова в свой загон поплетётся.Главная задача сезона выполнена-отвоёвано законное пятое место у ЦСКА.
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    С-Петр-google
    1733651319
    пердаки дымятся у болотных вонючих, хорошего нового года, голубятня позорная.
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    =Cпартак=
    1733653734
    Царь плохого не скажет)
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