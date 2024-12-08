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    Рабинер прокомментировал поражение «Зенита» от «Акрона»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на итог матча 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Акрон» (1:2).

    • У гостей отличился экс-игрок «Зенита» Артем Дзюба.
    • «Зенит» сегодня может потерять лидерство.
    • У петербуржцев 2 поражения подряд.

    «Домашний проигрыш «Зенита» «Акрону», честно говоря, поразил. И предыдущее поражение дома от «Крыльев», и неудачная до сих пор игра «Акрона» почти во всех матчах с фаворитами, ноль побед с ними – ну всe говорило, что будет разгром.

    Я видел ровно одну причину из ста, по которой это может произойти, – «фактор Дзюбы», о чем написал в анонсе. Он сработал – Артем забил победный мяч, за что ему, безусловно, респект. Даже в этом возрасте Дзюба, при всем человеческом к нему отношении, – игрок для больших матчей.

    Не сомневаюсь и в том, что Дзюба сказал свое слово не только этим ударом. Недаром центральный защитник «Акрона» Марат Бокоев подчеркнул, что Артем провел кучу матчей топ-накала, и делился своим опытом и мотивацией с партнерами в перерыве. В какой-то мере это наверняка помогло.

    Помогло, потому что «Акрон» показал в течение всего матча феноменальную отдачу, переходящую в самопожертвование. Благодаря этому не влетало даже то, что, казалось, неминуемо влетит. Количество заблокированных акроновцами ударов визуально было сумасшедшим.

    «Акрон» выиграл, конечно, и благодаря Александру Васютину – еще одному «реваншисту», сыгравшему абсолютно безошибочно и многое потащившему. А его броски мяча рукой на чужую половину поля – отдельное впечатление.

    «Зенит» начал матч так, будто не было «Крыльев». Снова недорабатывал в обороне, снова пропустил. И по первому тайму совершенно не ощущалось, что извлек уроки. Сравняли – и снова пропустили. Что это все значит? Неужели Семак совсем не контролирует ситуацию? После прошлого матча там клочки должны были лететь по закоулочкам.

    После перерыва случились две быстрые карточки Данилину, и когда человека удаляют за 40 минут до конца, то фаворит обязан это использовать. С «Оренбургом» в аналогичной ситуации Ерохин забил только на последней добавленной, здесь – нет. Вернее, забил даже дважды – но ни разу Москалев и VAR не засчитали.

    По отмененным голам – факт рук в обоих случаях был, но по фазам игры, когда они случились, видел разные мнения. Меня сильно удивляет, когда отставленную руку Нино, через пару касаний мяча после которой был забит гол, кто-то не считает голевой фазой. А какой еще? Скорее в этом плане удивительна отмена первого гола – столько времени прошло после касания Мостового. Но там, как я понимаю, дело в умышленности игры рукой.

    В целом по этим трактовкам – черт ногу сломит. Странно, когда даже у профессиональных арбитров расходятся мнения, причем, как понимаю, по обоим эпизодам. Не думаю, что судейская бригада будет как-то наказана. Проблема мне видится в размытости критериев.

    Но будет смешно и нелепо, если «Зенит», в двух последних тура набравший дома ноль очков с «Крыльями» и «Акроном», начнет кивать на судейство, подаст жалобу и т.д. О себе и своей игре надо думать. О своей вальяжности в оборонительных действиях, например. О людях вроде Клаудиньо, все больше превращающегося в предмет мебели – правда, активно машущий руками, но не более того. И о людях вроде Соболева – зачем надо было брать таких к команду. И на повлияло ли это на все, что мы видим.

    При этом есть вероятность, что даже при таких раскладах питерцы уйдут на перерыв лидерами – если «Краснодар» завтра проиграет «Локомотиву». В случае ничьей будет равенство очков и лидерство «быков» по личной встрече. Но это будет чисто символически. У «Локо» завтра тоже повышается мотивация, поскольку при победе он будет в двух очках от первого места – вровень со «Спартаком».

    Так или иначе, ни при каких завтрашних раскладах чье-либо преимущество над конкурентами не будет превышать двух очков – это если выиграет «Краснодар». Если ничья, у него с «Зенитом» будет поровну, у «Спартака» – на два меньше. Если «Локо» – «Зенит» первый, «Краснодар» отстает на очко, «Спартак» и «Локо» – на два.

    В общем, в любом случае вся золотая интрига переносится на весну. И это отлично», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии (4)
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    oyabun
    1733640549
    Как обычно у Рабинера всё грамотно и адекватно разложено по полочкам.
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    Интерес
    1733643991
    СамарИтяне-зенитка-2-0! Какая боль...А ВАсютин-негодяй,поставил под сомнение ценность "выхода команды в атаку путём сохранения мяча в своей штрафной"...минут пять,и "современную вратарскую манеру игры".Ишь,чё вздумал-рукой мяч вводить в атаку,да ещё и на чужую половину поля!Наказать!Премией...
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